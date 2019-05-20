Энергетика

Цены на нефть Brent обновили максимумЭкономика сегодня 08:11

Цены на нефть марки Brent на торгах в Азии обновили максимум в понедельник 20 мая. Теперь «черное золото» торгуется на уровне 73,39 долларов за баррель. Цена оказалась самой высокой с 26 апреля.
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Цены на нефть замедлили темпы роста на новостях по сделке ОПЕК+

ПРАЙМ07:51

Цены на нефть растут

RT на русском01:11

Нефть растёт в цене на фоне заявлений по сделке ОПЕК+

News.ru02:38

Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррель

Росбалт02:33

Заседание ОПЕК+ благоприятно повлияло на нефть

REGNUM02:58

Цены на нефть марки Brent превысили $73 за баррель

Московский Комсомолец01:20

Черное золото и геополитика: возможен ли мировой нефтяной коллапс?

ТАСС07:45
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на церемонии инаугурации.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Экономика

В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»

Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара.
Обновлено в 07:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Хоккей

Сборная России обыграла Латвию на ЧМ по хоккею в Словакии

Сборная России по хоккею обыграла Латвию на чемпионате мира в Словакии в субботу, 18 мая.
Обновлено 18 мая в 10:47
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода

Обновлено в 01:00
Единоборства

Емельяненко может подраться с Харитоновым на турнире Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о проведении переговоров c промоушеном Fight Nights Global об организации поединка с Сергеем Харитоновым.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Россиянка привязала сына к столбу за прогулы в школе

Жительница Омской области привязала своего 10-летнего сына к столбу за прогул школьных занятий.
Обновлено в 04:11
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 06:00
Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Политика

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Музыка

Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес

Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика

Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского на велосипеде.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
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