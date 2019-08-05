Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары.

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $61 за баррель

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Авто В Японии протестировали «летающий автомобиль» Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.

Происшествия Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Армия и оружие Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.

Финансы ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 6 августа Доллар подорожал на 41,23 копейки – до 65,0546 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на вторник, 6 августа.

Происшествия Не менее девяти человек погибло из-за дождей в горах Китая Не менее девяти человек погибло в Китае из-за схода горных пород, вызванного сильными дождями, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Музыка Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.

Армия и оружие В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Политика Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".

Гаджеты «М.Видео» продаёт лучший смартфон Huawei по цене Samsung среднего класса В «М.Видео» действует специальное предложение: при сдаче старой техники можно получить хорошую скидку на флагманский смартфон Huawei P30 Pro.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.