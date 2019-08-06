Энергетика

Стоимость нефти марки Brent упала до $58,86 за баррельМосковский Комсомолец 01:37

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,14%, достигнув $58,86 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

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Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в текущем году

Финмаркет01:46

Стоимость нефти марки Brent упала до $58,86 за баррель

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Цены на нефть снижаются

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Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов

Взгляд.рувчера в 16:58

Нефть Brent опустилась ниже $59 долларов впервые с начала 2019 года

Газета.Ruвчера в 16:52

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 г до $65,15 с $66,51

ПРАЙМвчера в 14:09
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Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Кино

Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю

Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Ингушетии введен режим контртеррористической операции

Обновлено в 02:29
Политика

США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику

Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный.
Обновлено в 02:09
Происшествия

На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

Обновлено в 02:02
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек

В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика

В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76

В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Шоумена Александра Гудкова поздравили с тайной свадьбой

Популярный российский шоумен Александр Гудков спровоцировал слухи о своей тайной свадьбе.
Обновлено вчера в 19:36
Авто

Электрокар Tesla Model 3 попал в руки ателье Novitec

Компания Novitec придала более агрессивный облик электрическому седану Tesla Model 3. В ход пошли сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также кованые колёсные диски диаметром 21 дюйм, созданные в кооперации с американской компанией Vossen.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено вчера в 18:26
Общество

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Футбол

Два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 02:02
Политика

МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече

"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы

Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Здоровье

В Свердловской области смертность от туберкулёза снизилась на 12,8%

По информации пресс-службы минздрава Свердловской области, за прошедшие полгода заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (на данный момент 33,4 случая на 100 тысяч свердловчан).
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Космос

Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик

Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве

Обновлено вчера в 17:58
Политика

Посол США в РФ Хантсман подал заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:43
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