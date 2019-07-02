Экономика

Цены на мясо в России могут значительно вырастиГТРК Южный Урал 08:31

В Национальном кормовом союзе журналистам заявили, что в Россию импортируют до 90% добавок. Начисление налога в 4-7 миллиардов рублей может обрушить рынок и вытеснить с него часть производителей, а прочих вынудит поднять цены.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

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В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

RT на русском07:40

Пользователей соцсетей разозлил рост цен на мясо. «Мы его и так не едим!»

URA.Ru01:00

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

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ТАСС02:53

Стало известно, на сколько может подорожать мясо

РЕН ТВ01:50

Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ru03:08

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:56, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
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Авто

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Обновлено в 09:26
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

Обновлено в 15:27
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто

Появились патентные фотографии нового Opel для России

Патентные изображения новинки, которую, скорее всего, будут выпускать на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, появились в базе Федерального института промышленной собственности.
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Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

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Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

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Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал прекратить обсуждать инцидент с выездом машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала.
Обновлено в 15:12
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Политика

Блогера Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду

Ранее ЦИК отказал Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером один.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 242.
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Политика

Зеленский заявил, что Трюдо вдохновил его пойти в политику

Обновлено в 14:56
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
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Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона

Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
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Хоккей

НХЛ. Панарин выбрал 10-й номер в «Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс».
Обновлено в 13:55
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
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Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

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Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
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Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
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На Украине упал военный самолет

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста

Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
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Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

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В условиях открытого космоса плесень выжила

Обновлено 29 июня в 09:25
Энергетика

Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи

Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.
Обновлено в 07:45
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