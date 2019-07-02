Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

В Национальном кормовом союзе журналистам заявили, что в Россию импортируют до 90% добавок. Начисление налога в 4-7 миллиардов рублей может обрушить рынок и вытеснить с него часть производителей, а прочих вынудит поднять цены.

Цены на мясо в России могут значительно вырасти

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