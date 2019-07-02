Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти на 10%Телеканал 360° вчера в 21:58
Как минимум на 10% могут вырасти в России цены на говядину, свинину и мясо птицы. Причиной станет подорожание пищевых добавок, которыми обогащают корм животных. Об этом со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию сообщили «Известия».
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с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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