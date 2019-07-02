Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%Известия 19:09

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известия17:02

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В России цены на мясо могут вырасти минимум на 10%

URA.Ru21:16

В России предупредили о росте цен на мясо

Газета.Ru22:50

«Известия»: Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на мясо

ТАСС20:38

СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

RT на русском21:09

Россиян предупредили о возможном подорожании мяса

News.ru19:08

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

РБК18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известия19:09
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Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры

В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
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РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»

В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне

Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено в 21:29
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Общество

Спортзал в Первомайском районе почти год пустует после «эффективного» ремонта по партпроекту единороссов

Территория скорее напоминает свалку Спортзал "Олимп" в селе Первомайском, отремонтированный в прошлом году по партпроекту единороссов "Детский спорт", не смог открыться после проведения работ.
Обновлено в 22:33
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено в 12:05
Происшествия

В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа

Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
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Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов

Южнокорейская компания Samsung вновь стала лидером продаж в денежном и количественном отношении во втором квартале 2019 года в России, сообщает РБК.
Обновлено в 21:44
Культура

Ольга Бузова даст концерт в Чите

Обновлено в 22:33
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Здоровье

В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой

На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Кузбасс направил военных в Иркутскую область для помощи пострадавшим

Обновлено в 05:42
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Общество

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
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