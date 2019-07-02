Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%Известия 19:09

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известия17:02

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В России цены на мясо могут вырасти минимум на 10%

URA.Ru21:16

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известия19:09

«Известия»: Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на мясо

ТАСС20:38

Россиян предупредили о возможном подорожании мяса

News.ru19:08

В России из-за налоговых недочетов может на 10% подорожать мясо

РЕН ТВ18:56

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

РБК18:11

СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

RT на русском21:09
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Происшествия

Во Владивостоке собаки загрызли пожилого сторожа «Дальэлектромонтажа»

Обновлено в 21:33
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Кино

Вышел трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»

В Сети появился трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» сервиса Hulu.
Обновлено в 15:45
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Космос

Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Здоровье

На Дальнем Востоке просят закрепить за детьми-инвалидами право на авиаперелёт

Матери детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с Дальнего Востока записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой законодательно закрепить за инвалидами право на авиаперелёт до мест лечения и реабилитации в западные регионы России.
Обновлено в 15:44
Хоккей

НХЛ. Бобровский перешел во «Флориду»

«Флорида» объявила о заключении контракта с российским вратарем Сергеем Бобровским. Контракт с голкипером заключен сроком на семь лет.
Обновлено в 13:21
Общество

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Политика

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено в 17:46
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Кино

Netflix показал будущих героев «Ведьмака»

Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
Обновлено в 18:49
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено в 21:12
Армия и оружие

Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России

В операционной врачи удаляют осколок из ноги подполковника, который был ранен в боях под Алеппо - снаряд разорвался далеко от офицера.
Обновлено в 22:04
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне за день снизился более чем на метр

Уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулуне за день 30 июня снизился более чем на метр, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Армия и оружие

Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку

Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено в 22:10
Общество

Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено в 17:00
Общество

Губернатор Красноярского края не выдерживает давления

Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Экс-директор страховой фирмы получил срок за крупные аферы с ОСАГО

Согласно приговору городского суда Камчатского края, экс-глава страховой организации признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Обновлено в 22:05
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
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