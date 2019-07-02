Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%Известия 19:09
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Кино
Вышел трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»
В Сети появился трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» сервиса Hulu.
Обновлено в 15:45
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Космос
Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Здоровье
На Дальнем Востоке просят закрепить за детьми-инвалидами право на авиаперелёт
Матери детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с Дальнего Востока записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой законодательно закрепить за инвалидами право на авиаперелёт до мест лечения и реабилитации в западные регионы России.
Обновлено в 15:44
Хоккей
НХЛ. Бобровский перешел во «Флориду»
«Флорида» объявила о заключении контракта с российским вратарем Сергеем Бобровским. Контракт с голкипером заключен сроком на семь лет.
Обновлено в 13:21
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Политика
Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено в 17:46
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
Обновлено в 18:49
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России
В операционной врачи удаляют осколок из ноги подполковника, который был ранен в боях под Алеппо - снаряд разорвался далеко от офицера.
Обновлено в 22:04
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне за день снизился более чем на метр
Уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулуне за день 30 июня снизился более чем на метр, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено в 22:10
Общество
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено в 17:00
Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Экс-директор страховой фирмы получил срок за крупные аферы с ОСАГО
Согласно приговору городского суда Камчатского края, экс-глава страховой организации признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Обновлено в 22:05