Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

В Минфине же настаивают, что импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки за продукцию, ввезенную до апреля 2019-го. Емкость рынка мяса в России в 2018 году составила 10,7 млн т, то есть на каждого россиянина в год пришлось по 73 кг мяса. Доля мяса птицы в этом объеме самая крупная — 46%.

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов

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