Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентовСтолица С 07:24

В Минфине же настаивают, что импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки за продукцию, ввезенную до апреля 2019-го. Емкость рынка мяса в России в 2018 году составила 10,7 млн т, то есть на каждого россиянина в год пришлось по 73 кг мяса. Доля мяса птицы в этом объеме самая крупная — 46%.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
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Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

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Происшествия

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Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
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Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

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В Крыму представили народный фестиваль «Таврида — АРТ»

Презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная» прошла в Крыму в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».
Обновлено в 10:02
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