Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Цены на мясо могут подскочить на 10%

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