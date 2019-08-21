Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.

с чего всё началось

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