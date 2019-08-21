Авто

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидийКоммерсантъ вчера в 18:13

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
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с чего всё началось

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.
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