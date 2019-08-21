Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидийКоммерсантъ вчера в 18:13
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
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с чего всё началось
Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8
Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа
Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, пятилетняя девочка играла со старшим братом, залезла на шкаф и прыгнула с него на стоявший рядом батут.
Обновлено в 05:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Авто
Россияне перестали чинить автомобили у дилеров
В России количество владельцев новых гарантийных автомобилей, которые ездят обслуживать их к официальным дилерам, сокращается.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
В Крыму раскопали уникальную античную башню
Обновлено в 06:18
Экономика
Продолжительность жизни россиян увеличилась за полгода
«Продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 года», — приводит РИА «Новости» текст доклада министра.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом
В Москве в воскресенье вечером, 18 августа, была госпитализирована восьмимесячная малышка с диагнозом "отравление каннабисом".
Обновлено вчера в 12:06
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Здоровье
Африканская чума свиней не покинула Приамурье
Обновлено в 01:06
Технологии
Голосовые помощники жалуются на грубость людей, показал опрос
Первый социологический опрос чат-ботов, созданных на основе искусственного интеллекта, показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют конфликт людей с машинами и желают отправиться в космос, сообщил Центр социального проектирования "Платформа".
Обновлено в 05:59