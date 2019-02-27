Экономика

Эксперты спрогнозировали рост цен на гречку, хлеб и молокоРИА Оренбуржье 02:42

В число продуктов, на которые в текущем году ожидается наиболее существенный рост цен, вошли молоко, хлеб и гречневая крупа, сообщает «Реальное время». В частности, подорожание молока эксперты связывают в ростом цен на корма для скота на 36% и на энергоносители на 30%.
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с чего всё началось

Дорогие наши

Продукты в этом году будут дорожать в пределах общей инфляции, но "молочка", гречка и хлеб могут "убежать" вперед, выяснили аналитики "Финэкспертизы". По просьбе "Российской газеты" они подсчитали, кто из производителей еды еще не успел покрыть выросшие издержки повышением цен.
Российская газетавчера в 10:12

Подробнее о событии

Ешьте макарошки: цены на еду продолжают расти

Московский Комсомолец13:06

Цены на хлеб и молоко останутся прежними

News.ru04:32

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:16

В России взлетят цены на продукты. В первую очередь подорожают хлеб, молоко и гречка

URA.Ruвчера в 23:34

СМИ: цены на гречку, хлеб и молоко могут вырасти в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 22:55

СМИ: в России могут подорожать хлеб и гречка

Газета.Ru00:56

Дорогие наши

Российская газетавчера в 10:12
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
Обновлено в 07:57
Политика

Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что намерен предъявить официальные обвинения в коррупции премьеру страны Биньямину Нетаньяху.
Обновлено в 12:12
Кино

Умер композитор Андре Превин, завоевавший четыре «Оскара»

Американский композитор, дирижер и джазовый пианист Андре Превин умер на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 13:34
Хоккей

«Спартак» обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:15
Экономика

Кудрин назвал россиян отсталыми

Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

Обновлено в 09:52
Космос

Космические огнетушители впервые в истории протестированы на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко провел тестирование огнетушителей на Международной космической станции, это произошло впервые, сообщает "Роскосмос".
Обновлено в 12:36
Культура

Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею

Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Одессе

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом

Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено в 10:16
Политика

Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России

Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 13:23
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Спорт

Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено в 13:20
Политика

В Сети обсуждают инцидент с Порошенко в Запорожье

Обновлено вчера в 15:22
Политика

Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

На заседании постоянного совета ОБСЕ Балакин отметил, что все, кто говорит об "аннексии", необходимости "затолкать" Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на данной территории.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира

На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В столице Сомали прогремел мощный взрыв

Обновлено в 14:10
Происшествия

Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:44
Политика

Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

Обновлено в 07:59
Общество

Документ о Севастополе с подписью Сталина выставят на торги во Франции

Оригинальный документ за подписью Сталина выставит на торги французский аукционный дом Drouot.
Обновлено в 10:33
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

Обновлено вчера в 11:22
Общество

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook, так как компания не предоставила информацию о размещении на территории России серверов с данными россиян - пользователей этой соцсети.
Обновлено в 10:28
Политика

Самолет Трампа приземлился на Аляске для дозаправки

Самолет президента США Дональда Трампа, возвращающегося с саммита США - КНДР в Ханое, приземлился в четверг в Анкоридже (штат Аляска) для дозаправки.
Обновлено в 13:49
Авто

ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет к США

Обновлено в 14:31
Происшествия

В ДТП в Петербурге пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП на Лесном проспекте в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова

Бриндиков первоначально дал отпор противнику, но тому на помощь подоспел приятель — работавшего в правительстве и оборонном комплексе чиновника избивали уже в его же машине.
Обновлено в 05:33
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