Экономика
Цены на хлеб, гречку и молоко взлетят в РоссииСоловей.инфо 01:54
По мнению экспертов, хлеб подорожает в первую очередь. Дело в том, что в минувшем году на 54% 30% соответственно выросли цены на пшеницу и рожь.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Продукты в этом году будут дорожать в пределах общей инфляции, но "молочка", гречка и хлеб могут "убежать" вперед, выяснили аналитики "Финэкспертизы". По просьбе "Российской газеты" они подсчитали, кто из производителей еды еще не успел покрыть выросшие издержки повышением цен.Российская газетавчера в 10:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
Обновлено в 06:54
Энергетика
«Нафтогаз» анонсировал новые иски по аресту активов «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен инициировать новые судебные процессы в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 07:49
Политика
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Рязанской области произошел взрыв газопровода
Обновлено в 09:04
Спорт
Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира
Обновлено в 08:03
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Политика
Президент наградил Жванецкого орденом
Обновлено в 05:19
Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:35
Политика
Начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу назначен Роман Плугин
Обновлено в 09:36
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Музыка
Украина не примет участие в «Евровидении-2020», если победит Лазарев
Украина не станет участвовать в следующем конкурсе "Евровидение" в том случае, если в этом году выиграет представитель России.
Обновлено в 07:30
Политика
Бывшие соратники Порошенко массово покидают президентскую фракцию
Пропагандист «майдана», теперь уже бывший соратник президента Украины Порошенко Найем покинул президентскую фракцию («Блок Петра Порошенко»).
Обновлено в 08:42
Общество
В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.
Обновлено в 05:48
Происшествия
СК возбудил дело по факту массового отравления в московских школах
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности по фактам заболевания учеников школ Москвы, сообщает 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 06:05
Политика
Журналисты обвинили СБУ в кибератаках из-за статей о Порошенко
На Украине сотрудники «СТРАНА.ua» обвинили Службу безопасности (СБУ) в организации кибератак на сайт издания.
Обновлено в 09:52
Политика
Курц выступил за Brexit до выборов в Европарламент
Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что целью Евросоюза должно быть проведение Brexit до выборов в Европарламент, поскольку участие в них желающей покинуть ЕС страны было бы абсурдным.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин призвал МВД «не накручивать статистику» по делам об экстремизме
"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований", - подчеркнул глава государства.
Обновлено в 08:45
Общество
Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
Обновлено в 09:59
Политика
Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы
Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
Обновлено в 06:48
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Путешествия
Ростуризм рекомендует уточнять время вылетов в Юго-Восточную Азию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутов через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам с изменением по времени, и рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:46