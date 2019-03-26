Умные счетчики увеличат россиянам квартплатуВести.Ru 02:25

Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения.

с чего всё началось

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