Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам квартплатуВести.Ru 02:25
Сетевая организация самостоятельно принимает решение, ставить или не ставить такие системы учета. В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения.Известиявчера в 17:01
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