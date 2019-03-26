Энергетика
Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиковRT на русском 00:21
Как пишет издание со ссылкой на письмо Минэнерго в кабмин, создание в России «умной» системы учёта газа может обойтись в 385 млрд рублей. При этом расходы на монтаж приборов планируется включить в тариф для населения.
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с чего всё началось
Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения.Известиявчера в 17:01
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В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
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Обновлено 24 марта в 12:02