Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиковRT на русском 00:21

Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения.

с чего всё началось

Как пишет издание со ссылкой на письмо Минэнерго в кабмин, создание в России «умной» системы учёта газа может обойтись в 385 млрд рублей. При этом расходы на монтаж приборов планируется включить в тариф для населения.

Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков

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