Цены на бензин в мае выросли на 17,5%Метагазета 12:01

Цены производителей бензина в мае 2019 года выросли на 17,5%, а газомоторное топливо (пропан и бутан) подорожало на 8,4%. Сырая нефть в мае подросла в цене на 4,5%, сообщает Росстат.

Цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Политика Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.

Культура Объявлен длинный список 12 сезона премии «Просветитель» Что еще известно: 25 июня будет объявлен длинный список новой номинации для просветительских интернет-проектов — «Просветитель.Digital».

Шоу-бизнес Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж» Актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой Катрин Асси, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей.

Политика Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Политика МВД призвало провести ревизию ПДД МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".

Происшествия В Китае пять человек погибли из-за горного обвала Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.

Интернет В Петербурге разработали приложение по поиску работы для студентов Городские власти запустили в тестовом режиме сервис "Студнетор", с помощью которого петербургские студенты смогут находить работу.

Происшествия Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.

Общество Еще три сахалинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов Еще трое сахалинских выпускников написали экзамен по русскому языку и физике на 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Экономика Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный» Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.

Происшествия В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество КС ограничил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.

Экономика Рост промышленного производства в России замедлился в пять раз Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Авто Lexus представил обновленный GX Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.