Энергетика

Цены на бензин в мае выросли на 17,5%Метагазета 12:01

Цены производителей бензина в мае 2019 года выросли на 17,5%, а газомоторное топливо (пропан и бутан) подорожало на 8,4%. Сырая нефть в мае подросла в цене на 4,5%, сообщает Росстат.
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Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Майские цены на бензин в России выросли на 17%

Телеканал 360°11:16

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русском09:19

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новости10:10

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфакс09:22

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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