Энергетика
Цены на бензин в мае выросли на 17,5%Метагазета 12:01
Цены производителей бензина в мае 2019 года выросли на 17,5%, а газомоторное топливо (пропан и бутан) подорожало на 8,4%. Сырая нефть в мае подросла в цене на 4,5%, сообщает Росстат.
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