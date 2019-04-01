Энергетика

Цены на бензин в России заморозили еще на три месяцаNeva.Today 02:25

Правительство России заморозило цены на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Договоренности с нефтяниками, согласно которым цены на бензин и дизельное топливо в России остаются неизменными, будут действовать еще три месяца.
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Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

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Бензин в России не подорожает до июля

Территория.Самаравчера в 03:44

В России продлили заморозку цен на бензин

URA.Ru02:10
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Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

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Обновлено вчера в 16:47
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На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко

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Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
Обновлено в 11:39
Интернет

Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
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В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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«Известия» сообщили об утечке данных россиян при покупках в магазинах

Газета Известия сообщила об утечке данных о покупках в магазинах, в том числе и электронных.
Обновлено в 06:48
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
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Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
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Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
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В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Испанией

Российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН с 1 по 5 апреля над территорией Испании в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил России "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 19:11
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Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
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"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
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Правительство одобрило проект о совершенствовании процедур госзакупок

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Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.
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Футбол

Лам может возглавить Немецкий футбольный союз

По информации европейских источников, бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам может возглавить Немецкий футбольный союз.
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4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн

Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
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