Цены на бензин в России за пять месяцев выросли на 7,9%Rambler News Service 09:24

Потребительские цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. В мае 2019 года цены на бензин по сравнению с апрелем 2019 года выросли на 0,3%, с начала года — на 0,7%.

Цены на бензин в России за пять месяцев выросли на 7,9%

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Политика Абхазия ввела временные ограничения на границе с Грузией Служба государственной безопасности Абхазии временно ограничила пересечение государственной границы с Грузией из-за беспорядков.

Наука Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Происшествия Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае В Забайкалье начали проверку информации о работе школьниц из Краснознаменска официантками в Китае.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Здоровье Единая сеть поликлиник. Работу медучреждений оптимизируют в Балашихе Работу всех медицинских учреждений оптимизируют в Балашихе благодаря их реорганизации.

Политика ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Политика Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Здоровье Врачи в Видном спасли беременную женщину с тяжелой патологией Беременную женщину с тяжелой патологией удалось спасти специалистам Видновского перинатального центра, сообщили в областном Минздраве.

Здоровье Учёные рассказали, сколько часов спорта в неделю продлевают жизнь Результаты опытов показали, что тренировки могут не только продлить жизнь, но и уменьшить опасность смерти от сердечных болезней на 30%, а от раковых — на 11%.

Шоу-бизнес О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.

Кино Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф» В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".