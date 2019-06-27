Энергетика
Цены на бензин в России за пять месяцев выросли на 7,9%Rambler News Service 09:24
Потребительские цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. В мае 2019 года цены на бензин по сравнению с апрелем 2019 года выросли на 0,3%, с начала года — на 0,7%.
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