Энергетика

Цены на бензин в России за пять месяцев выросли на 7,9%Rambler News Service 09:24

Потребительские цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. В мае 2019 года цены на бензин по сравнению с апрелем 2019 года выросли на 0,3%, с начала года — на 0,7%.
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Цены на бензин выросли с начала года на 7,9%

Взгляд.ру09:18

Бензин за пять месяцев подорожал на 7,9%

Коммерсантъ10:25

Росстат отчитался о росте потребительских цен на бензин в мае

РБК09:36

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

ТАСС10:04

Цены на бензин в России в мае выросли на 0,3 процента

Российская газета10:01

Бензин в России подорожал в годовом выражении почти на 8%

News.ru10:08

Цены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%

Финмаркет09:18
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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