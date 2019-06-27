Энергетика
Цены на бензин в России за пять месяцев выросли на 7,9%Rambler News Service вчера в 09:24
Потребительские цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. В мае 2019 года цены на бензин по сравнению с апрелем 2019 года выросли на 0,3%, с начала года — на 0,7%.
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Авто
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Происшествия
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Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Политика
В ЛДПР заявили о давлении на кандидата в губернаторы Петербурга
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Общество
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Обновлено в 08:40
Общество
Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет
«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Гаджеты
AMD представила драйвер Radeon 19.6.3 с оптимизациями для F1 2019
Компания AMD представила третий июньский драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.6.3 для своих видеокарт.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД Малайзии назвал расследование по крушению Boeing незавершенным
Малайзия не считает расследование дела о крушения Boeing на востоке Украины завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств в причастности подозреваемых к трагедии.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
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Общество
Маруани запел на заседании суда с Киркоровым
Обновлено в 06:40
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
Обновлено в 08:52
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Общество
Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа
В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Футбол
«Пытался копировать Месси. Уникальность Лео — в простоте». Первое интервью новичка «Спартака» Понсе
Эсекьель Понсе — первый летний трансфер «Спартака», по выражению гендиректора Томаса Цорна, исключительно выгодный: «Рома» получила за аргентинца три миллиона евро.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Экономика
Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление
Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Общество
Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
Обновлено в 09:17