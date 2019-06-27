Энергетика

Цены на бензин в России за пять месяцев выросли на 7,9%Rambler News Service вчера в 09:24

Потребительские цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. В мае 2019 года цены на бензин по сравнению с апрелем 2019 года выросли на 0,3%, с начала года — на 0,7%.
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Цены на бензин в России поднялись в мае почти на 3%

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Началось: бензиновый ад шествует по стране

Deita.ruвчера в 19:17

Бензин за пять месяцев подорожал на 7,9%

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Стал известен реальный рост цен на бензин

Lenta.ruвчера в 12:22

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

ТАССвчера в 10:04

Росстат отчитался о росте потребительских цен на бензин в мае

РБКвчера в 09:36
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
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Новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров в сентябре

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«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Компания AMD представила третий июньский драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.6.3 для своих видеокарт.
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МИД Малайзии назвал расследование по крушению Boeing незавершенным

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Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
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Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
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