Цены на бензин в России за неделю выросли на 11 копеекRambler News Service вчера в 09:04

Средняя цена литра бензина в России за период с 3 по 9 июня выросла на 11 копеек и на конец отчетного периода составила 44,38 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период увеличилась на 1 копейку и составила 46,05 руб. за литр, сообщил Росстат.

Цены на бензин в России за неделю выросли на 11 копеек

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Происшествия Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Происшествия Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Политика США усилили кибератаки на российские электросети В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

Музыка Загитова выступила под любимую песню Медведевой В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.

Авто Названы способы обезопасить автомобиль от угона Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.

Шоу-бизнес Маленький хвостик и короткое платье: Нюша показала подросшую дочь Девочка одета в платье в тон цветовой гаммы одежды мамы. — подписала фото певица названием своей песни.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Футбол Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy» Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.

Политика Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Гаджеты Появились качественные изображения iPhone XR 2019 Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.

Политика МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.