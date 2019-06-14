Энергетика
Цены на бензин в России за неделю выросли на 11 копеекRambler News Service 14 июня в 09:04
Средняя цена литра бензина в России за период с 3 по 9 июня выросла на 11 копеек и на конец отчетного периода составила 44,38 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период увеличилась на 1 копейку и составила 46,05 руб. за литр, сообщил Росстат.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
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