Энергетика

Цены на бензин в России взлетят осеньюНациональная служба новостей 01:24

Повышение стоимости топливa в России ожидaется уже в сентябре. Своим прогнозом поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его предположению, нефтяные компaнии продолжaт добровольно придерживaться соглaшения о зaморозке цен вследствие неглaсного договорa.
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с чего всё началось

Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
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