Цены на бензин в России выросли вторую неделю подрядИнтерфакс 09:03

Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

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