Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подрядИнтерфакс 09:03
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
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В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо
Волгоград Newsвчера в 09:10
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