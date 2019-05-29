Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подрядИнтерфакс 09:03
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:29, Ашберн
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 21:07
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию
В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра
В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продать Ирану комплексы C-400
Россия отказала Ирану на просьбу о поставке систем противоракетной обороны С-400, опасаясь, что эта сделка приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29