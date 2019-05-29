Энергетика

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подрядИнтерфакс 09:03

Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд – несмотря на соглашение о заморозке

БИЗНЕС Online10:24

Средние цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,2%

ТАСС09:11

Цены на бензин подготовились к рывку

Русская Планетавчера в 06:42

В тюменской матрешке поднялись цены на топливо. «Будет бензиновый кризис»

URA.Ru05:19

В Тюменской области выросла цена на бензин

ФедералПрессвчера в 08:12

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Интерфакс09:03

Бензин подорожал в 26 регионах России, и это только начало

АвтоВзглядвчера в 06:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:29, Ашберн
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 20:15
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 21:07
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию

В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24
Футбол

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра

В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Космос

Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя

Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продать Ирану комплексы C-400

Россия отказала Ирану на просьбу о поставке систем противоракетной обороны С-400, опасаясь, что эта сделка приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 13:47
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено в 08:04
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Происшествия

В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек

В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное