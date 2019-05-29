Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подрядИнтерфакс 09:03
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Космос
Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме
Компания Hypergiant Industries создала шлем для космического скафандра, который может отображать на цифровом дисплее информацию о жизненных показателях космонавта, миссии и другие данные.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1
Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 05:50
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Общество
Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Футбол
Силессен расстроен из-за позиции «Барселоны»
Голкипер "Барселоны" Яспер Силессен рассказал о своём будущем.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Американские врачи выходили самого маленького в мире ребёнка
Американским врачам удалось выходить новорожденного ребенка, который при рождении весил всего 245 г. Малышка по имени Saybie появилась на свет на 23-й неделе беременности в декабре минувшего года.
Обновлено в 18:06
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Общество
Главный аварийный комиссар Алтая рассказал, зачем его сотрудники раздают деньги и к чему приводят ошибки чиновников
Один из первых аварийных комиссариатов России появился в Барнауле.
Обновлено в 20:18
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Общество
Портал госуслуг, что это такое и зачем он нужен
Интернет развивается, причем с огромной скоростью, многую информацию мы ищем в интернете, и многие действия совершаем именно в интернете.
Обновлено в 17:20
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
В открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции вышли российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено вчера в 16:42
Космос
В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA
Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено в 21:39
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата
Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Помпео: Иран атаковал танкеры, чтобы поднять цены на нефть
Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:27
Происшествия
СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым
Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Авто
Законопроект о покупке машины на маткапитал внесли в Госдуму
Обновлено в 07:02
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Происшествия
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено в 18:13