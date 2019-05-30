Энергетика
Росстат: рост цен на бензин за неделю составил 0,2%Парламентская газета 09:14
Средние розничные цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли по сравнению с предшествующей неделей на 0,2%, или 8 копеек, составив 44,09 рубля за литр.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику
"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева 13 июня
Мосгорсуд рассмотрит апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 13 июня в 11.00, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 05:47
Футбол
Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу
Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Общество
Поваленные ураганом деревья искорёжили машины новокузнечан
Повалены деревья, машины раздавлены.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Обновленный кроссовер Lexus RX представлен официально
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом
Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Общество
Россельхознадзор раскрыл еще одну схему ложного транзита из Белоруссии
Условия меняются из-за того, что ведомство раскрыло еще одну схему ложного транзита через РФ мясной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года
Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах "Московской биржи" после публикации отчета за I квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков; бумаги компании подорожали в начале торгов почти на 2,5%, достигнув 212,25 рубля за штуку, обновив тем самым максимум с июня 2011 года.
Обновлено в 03:26
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Транспорт
В России изменились цены на билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00