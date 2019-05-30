Энергетика

Росстат: рост цен на бензин за неделю составил 0,2%Парламентская газета 09:14

Средние розничные цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли по сравнению с предшествующей неделей на 0,2%, или 8 копеек, составив 44,09 рубля за литр.
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Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд – несмотря на соглашение о заморозке

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