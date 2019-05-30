Энергетика
Средние цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,2%ТАСС 09:11
Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 мая 2019 года выросли по сравнению с уровнем неделей ранее на 0,2%, или 8 копеек, и составили 44,09 рублей за 1 л. При этом 1 л дизельного топлива подорожал на 0,1%, или 3 копейки, до 46 рублей, следует из материалов Росстата.
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В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо
Волгоград Newsвчера в 09:10
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