Энергетика

Цены на бензин в России выросли на 7,9%За рулем 04:15

Цены производителей в мае выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года. Подорожал бензин почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством — от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 35,5% в Ярославской области.
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Цены на бензин в России поднялись в мае почти на 3%

Росбалт03:15

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Взгляд.рувчера в 09:18

Росстат отчитался о росте потребительских цен на бензин в мае

РБКвчера в 09:36

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ТАССвчера в 10:04

Цены на бензин в России в мае выросли на 0,3 процента

Российская газетавчера в 10:01

Бензин за пять месяцев подорожал на 7,9%

Коммерсантъвчера в 10:25

Цены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%

Финмаркетвчера в 09:18
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