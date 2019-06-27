Цены на бензин в России выросли на 7,9%За рулем 04:15

Цены производителей в мае выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года. Подорожал бензин почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством — от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 35,5% в Ярославской области.

Цены на бензин в России выросли на 7,9%

Общество В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Экономика МКБ выписал рецепт Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.

Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Экономика «Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.

Политика Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать Кроме того президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.

Происшествия В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Политика Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ делегаций Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.

Транспорт ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.

Происшествия РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Авто «Калашников» показал новый «Иж» Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Армия и оружие Украина планирует принять участие в двух операциях НАТО ВСУ Украины могут присоединиться к силам НАТО в двух военных операциях — сухопутной и морской.

Происшествия В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизацией Претензии следователей к основателю автодилера «Рольф» Сергея Петрова объясняются суммой сделки по приобретению компанией акций «Рольф Эстейт» в 2014 году, сообщил РБК руководитель направления пиара группы Павел Носов.

Политика Климкин обнародовал ноты России и Украины 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.

Происшествия Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13 В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Кино Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли» Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.