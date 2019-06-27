Энергетика
Цены на бензин в России выросли на 7,9%За рулем 04:15
Цены производителей в мае выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года. Подорожал бензин почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством — от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 35,5% в Ярославской области.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:29
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Экономика
МКБ выписал рецепт
Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.
Обновлено в 04:18
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Кроме того президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски
В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Политика
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной
Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ делегаций Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Авто
«Калашников» показал новый «Иж»
Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Украина планирует принять участие в двух операциях НАТО
ВСУ Украины могут присоединиться к силам НАТО в двух военных операциях — сухопутной и морской.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизацией
Претензии следователей к основателю автодилера «Рольф» Сергея Петрова объясняются суммой сделки по приобретению компанией акций «Рольф Эстейт» в 2014 году, сообщил РБК руководитель направления пиара группы Павел Носов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое полицейских
Обновлено в 02:53
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Лобода обнародовала кадры со свадьбы
В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой.
Обновлено в 02:06