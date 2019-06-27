Энергетика
Цены на бензин в России выросли на 7,9%За рулем 04:15
Цены производителей в мае выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года. Подорожал бензин почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством — от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 35,5% в Ярославской области.
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