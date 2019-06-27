Энергетика

Цены на бензин в России выросли на 7,9%За рулем 04:15

Цены производителей в мае выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года. Подорожал бензин почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством — от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 35,5% в Ярославской области.
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Цены на бензин в России поднялись в мае почти на 3%

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Началось: бензиновый ад шествует по стране

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Коммерсантъвчера в 10:25

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ТАССвчера в 10:04

Стал известен реальный рост цен на бензин

Lenta.ruвчера в 12:22
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