Цены на автомобильный бензин в России с 1 по 9 января 2019 года выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,7%, свидетельствуют данные Росстата. Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина в России снизилась в декабре 2018 года на 0,1%, а по итогам 2018 года бензин подорожал на 9,4%.

Цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,3%

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