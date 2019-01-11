Энергетика
Цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,3%
Цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,3%ТАСС08:01
Цены на автомобильный бензин в России с 1 по 9 января 2019 года выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,7%, свидетельствуют данные Росстата. Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина в России снизилась в декабре 2018 года на 0,1%, а по итогам 2018 года бензин подорожал на 9,4%.
ТАСС08:01
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Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Финансирование проекта на 3,9 млрд евро закрыли строители TAP
Сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд евро.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Бензин из природного газа начнут производить в Туркменистане
В Ахалской области Туркменистана завершены строительно-монтажные работы на заводе по производству бензина из природного газа.
Обновлено в 09:02
Энергетика
«Северный поток-2» принес России первые дивиденды
Как пояснили в Киеве решение продиктовано страхом полностью потерять транзит российского газа через украинскую ГТС из-за запуска в конце года трубопровода «Северный поток — 2». При этом в комиссии уверены, что транзит через Украину должен быть выгоден Москве.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Литва продолжила сухопутный транзит газа в Калининград
Литовский газотранспортный оператор Amber Grid фиксирует продолжение поставок газа по магистральному газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград в первые полные сутки (9 января) после официального запуска терминала СПГ в Калининградской области.
Обновлено вчера в 07:09
Энергетика
Газпром нефть расширяет Оренбургский нефтедобывающий кластер
Новые активы войдут в состав Оренбургского кластера добычи жидких углеводородов "Газпром нефти" и позволят компании расширить географию деятельности, а также нарастить ресурсную базу в Волго-Уральском регионе.
Обновлено в 02:13
Энергетика
В Тюменской области выросли цены на электроэнергию
Расчет по одноставочному тарифу вырос на 3,6 процентов С первого января 2019 году для жителей Тюменской области выросла цена на электроэнергию.
Обновлено в 00:47
Энергетика
В 2018 году энергопотребление в России увеличилось на 1,6%
В прошлом году потребление электроэнергии в целом по России составило 1076,1 млрд кВт ч, что на 1,6% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС".
Обновлено в 07:12
Энергетика
В Дамаске АЗС перешли на обслуживание по электронным картам
Автозаправочные станции в Дамаске в четверг перешли на обслуживание клиентов с помощью электронных пластиковых карточек, не успевшие получить карту могут заправить автомобиль максимум 30 литрами бензина в сутки, сообщило министерство нефти Сирии.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика
Exxon Mobil займётся разведкой нефти и газа в Пакистане
10 января судно американской компании ExxonMobil прибыло в территориальные воды Пакистана для проведения разведки нефти и газа.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Тарифы на газ увеличились на 2,3% в Северной Осетии
С 1 января 2019 года в Северной Осетии цена на природный газ увеличилась на 2,3%. Теперь его стоимость составляет 5 913,28 рублей за тысячу кубических метров.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Экс-депутат Рады Килинкаров в эфире ТВ: США нам не помогут
Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Украина бесповоротно приближается к коллапсу всей коммунальной отрасли.
Обновлено в 02:35
Энергетика
«Лукойл» получил промышленный приток нефти на Блоке 10 в Ираке
"Лукойл" получил промышленный приток нефти в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
Морспасслужба закупает многоцелевой аварийно-спасательный буксир
Обновлено вчера в 10:28
Энергетика
Equinor завершила покупку у Chevron доли в 40% в месторождении в Северном море
Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) завершила сделку по покупке у Chevron 40-процентной доли в одном из крупнейших месторождений углеводородов на британском шельфе Северного моря — Rosebank, говорится в сообщении Equinor.
Обновлено в 03:00