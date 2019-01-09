Энергетика

Цены на бензин в России выросли на 0,3 процента
Вечерняя Москва
08:30

Цены на автомобильный бензин в России с 1 по 9 января, как стало известно, выросли. Сообщается, что цены на бензин повысились на 0,3 процента.
Вечерняя Москва08:30

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Цены на бензин в России выросли на 0,3% за первые дни января

Известия08:43

Росстат отчитался о росте цен на бензин с начала года

ФАН08:34

Росстат сообщил о росте цен на бензин и дизель за неделю

Парламентская газета08:30

Цены на бензин в России выросли на 0,3 процента

Вечерняя Москва08:30

Цены в России за первые девять дней 2019 года выросли на 0,5%

Взгляд.ру08:19

Цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,3%

ТАСС08:01

Цены на бензин и дизельное топливо начали резко расти

АвтоВзгляд09 января в 08:18
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Энергетика

ТМК вошла в проект строительства газопровода в Пакистане за $2 млрд

Пакистанский газопровод Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского вошла в проект "Ростеха" по строительству в Пакистане газопровода "Север-Юг" стоимостью $2 млрд, следует из материалов ТМК.
Обновлено в 09:06
Энергетика

Нефть ждёт значимых новостей «для рывка»

Стоит отметить, что цены на нефть с начала 2019 года получили поддержку после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, который высказался в пользу восстановления баланса на рынке.
Обновлено в 07:43
Энергетика

В КБР тарифы на коммуналку с нового года увеличились почти на 2%

В Кабардино-Балкарии с 1 января 2019 года увеличились тарифы на коммунальные услуги. Так, подорожали свет, газ и вода.
Обновлено в 10:19
Энергетика

В Туркменистане начали производить бензин из природного газа

В Ахалской области республики почти закончили строительство завода по производству экологически чистого синтетического топлива В Туркменистане полностью завершили строительно-монтажные работы на пока еще единственном в мире заводе по производству синтетического бензина из природного газа.
Обновлено в 05:28
Энергетика

Финансирование проекта на 3,9 млрд евро закрыли строители TAP

Сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд евро.
Обновлено в 09:05
Энергетика

«Северный поток-2» принес России первые дивиденды

Как пояснили в Киеве решение продиктовано страхом полностью потерять транзит российского газа через украинскую ГТС из-за запуска в конце года трубопровода «Северный поток — 2». При этом в комиссии уверены, что транзит через Украину должен быть выгоден Москве.
Обновлено в 05:59
Энергетика

Гибралтар получил первую партию СПГ для электростанции

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) поступила в Гибралтар для использования на новой электростанции, говорится в сообщении правительства страны.
Обновлено в 11:58
Энергетика

Газпром нефть расширяет Оренбургский нефтедобывающий кластер

Новые активы войдут в состав Оренбургского кластера добычи жидких углеводородов "Газпром нефти" и позволят компании расширить географию деятельности, а также нарастить ресурсную базу в Волго-Уральском регионе.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Экс-депутат Рады Килинкаров в эфире ТВ: США нам не помогут

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Украина бесповоротно приближается к коллапсу всей коммунальной отрасли.
Обновлено в 02:35
Энергетика

В Мурманской области за праздники подорожал бензин

В среднем на 20 копеек подорожал бензин марки Аи-92, на 22 копейки – Аи-95 и дизтопливо.
Обновлено в 03:57
Энергетика

Таджикистан нарастил импорт нефтепродуктов

Обновлено в 11:03
Энергетика

Новак доложил Путину о рекордной добыче газа в 2018 году

Министр энергетики доложил российскому лидеру об наращивании объёмов экспорта российского «голубого топлива» в ушедшем году до 225 миллиардов кубометров газа.
Обновлено вчера в 10:02
Энергетика

В Дамаске АЗС перешли на обслуживание по электронным картам

Автозаправочные станции в Дамаске в четверг перешли на обслуживание клиентов с помощью электронных пластиковых карточек, не успевшие получить карту могут заправить автомобиль максимум 30 литрами бензина в сутки, сообщило министерство нефти Сирии.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика

Морспасслужба закупает многоцелевой аварийно-спасательный буксир

Обновлено вчера в 10:28
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