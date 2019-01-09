Цены на автомобильный бензин в России с 1 по 9 января, как стало известно, выросли. Сообщается, что цены на бензин повысились на 0,3 процента.

Цены на бензин в России выросли на 0,3 процента

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