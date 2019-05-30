Цены на бензин в России выросли на 0,2%Метагазета вчера в 09:24

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю (с 20 по 26 мая 2019 года) выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата. В среднем цена на бензин увеличилась на 8 копеек.

Цены на бензин в России выросли на 0,2%

Происшествия Воду из Яузы проверят в течение недели после сообщения о гибели рыбы Анализ проб воды из реки Яузы в районе Электрозаводского моста в Москве, где 30 марта очевидцы заметили мертвую рыбу, будет готов в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Происшествия Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Экономика Ходорковский вывел за границу 51 миллиард долларов, сообщили СМИ Ссылаясь на советника генпрокурора России Салавата Каримова, НТВ заявляет, что "значительная часть дивидендов находится в Голландии", однако это "куда больше 2 миллиардов долларов", о которых известно миноритариям компании.

Политика В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.

Музыка Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Общество Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператора Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector.

Политика Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.

Общество СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Кино Вышел трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» В Сети появился тизер-трейлер нового боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Экономика Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Политика Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.

Экономика Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Футбол «Челси» повторил достижение «Манчестер Юнайтед» Любопытно, что "синие" выиграли Лигу Европы во второй раз в своей истории.

Футбол Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.

Наука Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.

Кино Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.

Политика Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.