Энергетика
В России цены на бензин растут вторую неделю подрядГлобалМСК.ру вчера в 18:35
В России цены на бензин растут вторую неделю подряд после двух месяцев стабильности. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Согласно предоставленным данным с 13 по 20 мая цены на ГСМ выросли на 0,1%, с 21 по 27 мая – на 0,2%. В денежном эквиваленте прирост составил 2 и 8 копеек соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд – несмотря на соглашение о заморозке
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:24
В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо
Волгоград News29 мая в 09:10
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:49, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Иван Ургант предложил бороться с курением россиян новым способом
Иван Ургант был шокирован статистикой курения россиян и предложил бороться с этой вредной привычкой новым способом.
Обновлено в 00:55
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Кино
В Сети появились характер-постеры нового «Короля Льва»
Обновлено в 02:16
Политика
В Малайзии раскритиковали следствие по MH17 за попытки «обвинить русских»
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия
Производственные предприятия охотнее всех берет на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках
Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Экономика
Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13