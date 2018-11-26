Энергетика
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
RT на русском08:44
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Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии выросла до рекордного уровня
Добыча нефти в Саудовской Аравии выросла до рекордного уровня в 11,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый со статисткой добычи.
Обновлено в 10:30
Энергетика
Прирост запасов «Газпром нефти» в 2018 году оценивается в 95 млн т.н.э
Прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные и вероятные) в 2018 году оценивается в 95 млн тонн н.э. и восполняет текущую добычу на 102%, сообщает компания.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч
«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».
Обновлено в 15:05
Энергетика
В Астрахани дважды увеличат тариф на холодную воду
«Астрводоканал» начнет повышать тариф на холодную воду с 1 января 2019 года.
Обновлено в 12:56
Энергетика
Кузбасс решил снижать зависимость от нефти
Чтобы сократить расходы, связанные с потреблением нефти Кемеровская область решила перейти на электрификацию.
Обновлено в 18:29
Энергетика
На Украине опять повышают цены на газ для населения
Напомним, ранее по договоренности с МВФ Киев принял решение с ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.
Обновлено в 12:33
Энергетика
Китай в октябре отказался от импорта нефти и СПГ из США
Китай в октябре 2018 года сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля, свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Месторождение Форузан увеличивает добычу газа
Через 4 месяца газ с месторождения поступит на газоперерабатывающие установки в Иране К марту 2019 года с иранского месторождения «Форузан» на газоперерабатывающие установки будет передано около 15 млн кубометров газа.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,34% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 ноября составил 16,475 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,34%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:21
Энергетика
Брокеры: В 2019 году цены на бензин в России станут ниже
Следовательно, ситуация на рынке нормализуется, и цены на бензин для россиян станут ниже.
Обновлено в 10:55
Энергетика
Эксперты расскажут, какими будут цены на бензин в 2019 году
Эксперты проанализируют причины и последствия ситуации на рынке, а также расскажут, чего ждать россиянам после Нового года.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Комсомольскому хлебозаводу-должнику вернули газ
На технологическое оборудование и отопления помещения хлебозавода №3 в Комсомольске-на-Амуре полностью восстановили подачу природного газа.
Обновлено в 18:38
Энергетика
На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин
«Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Орешкин: курс рубля и цена на нефть в 2019 году будут около прогнозных показателей
Минэкономразвития не планирует в декабре 2018 года пересматривать прогноз по росту ВВП, инфляции, курсу рубля и цене на нефть в 2019 году - показатели будут находиться около значений, заложенных в текущую версию прогноза.
Обновлено в 10:15