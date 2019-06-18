Энергетика

Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru 10:49

В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
Обсудить6

Подробнее о событии

Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Майские цены на бензин в России выросли на 17%

Телеканал 360°11:16

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русском09:19

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новости10:10

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфакс09:22

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

Обновлено в 10:17
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Политика

Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Общество

Курортный сбор могут распространить на частный сектор

Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Футбол

Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки

Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Общество

Где и как хранить вещи, когда в квартире мало места

Если планировка вашей квартиры предполагает ниши или ваша меблировка создала их, то также организуйте и их.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов

Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Обновлено в 02:12
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Обновлено в 03:49
Здоровье

Врач-стоматолог: Привыкли жевать за компьютером? Готовьте деньги на пломбы

Пломбы, коронки, мосты, протезы, импланты - на какие только ухищрения не идут стоматологи, чтобы исправить «поломки» у нас во рту.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Спорт

Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
Обновлено в 20:10
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Общество

Дети обратившейся к Путину переводчицы Ирины Баракат получили гражданство РФ

В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 16:02
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Политика

Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Обновлено в 18:30
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Общество

AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.
Обновлено в 19:18
Происшествия

В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

Обновлено в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное