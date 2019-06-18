Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru 10:49
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
Оценить266
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Обновлено в 10:17
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Общество
Курортный сбор могут распространить на частный сектор
Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Футбол
Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки
Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Общество
Где и как хранить вещи, когда в квартире мало места
Если планировка вашей квартиры предполагает ниши или ваша меблировка создала их, то также организуйте и их.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов
Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Обновлено в 03:49
Здоровье
Врач-стоматолог: Привыкли жевать за компьютером? Готовьте деньги на пломбы
Пломбы, коронки, мосты, протезы, импланты - на какие только ухищрения не идут стоматологи, чтобы исправить «поломки» у нас во рту.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Происшествия
На востоке Лондона убили россиянина
На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Авто
Lexus представил обновленный GX
Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Спорт
Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
Обновлено в 20:10
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Общество
Дети обратившейся к Путину переводчицы Ирины Баракат получили гражданство РФ
В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 16:02
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Общество
AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.
Обновлено в 19:18
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03