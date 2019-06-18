Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru 10:49
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
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Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
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Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
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Армия и оружие
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Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
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Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
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Против Порошенко завели очередное уголовное дело
На Украине против бывшего президента Петра Порошенко заведено очередное уголовное дело.
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В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
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Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
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Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
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Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
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Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
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Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Дети обратившейся к Путину переводчицы Ирины Баракат получили гражданство РФ
В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 16:02
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
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Армия и оружие
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Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
По предварительным данным, максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку получила выпускница гимназии номер 4 Надежда Корсун, выпускник школа номер 33 Геннадий Иньев, выпускница Досатуйской школы (Приаргунский район) Алина Лапердина.
Обновлено в 21:29
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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Гаджеты
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
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Xiaomi начинает продажи телевизоров в России
В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.
Обновлено в 09:35
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено в 18:03
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31