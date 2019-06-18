Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru 10:49
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
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СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
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Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
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Обновлено в 15:47
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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
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Космос
Канада: спутники присмотрят за посевами
Спутники, как сообщается, способны собирать данные со всей Канады за два или три дня, обеспечивая почти в режиме реального времени снимки роста и развития культур и влажности почвы, объясняет д-р Эндрю Дэвидсон, менеджер по наблюдению Земли для сельского хозяйства Канады.
Обновлено вчера в 23:15
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Выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида, президент США Дональд Трамп анонсировал начало нового раунда торговых переговоров с КНР.
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Обновлено вчера в 14:22
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Срок нахождения Платини под стражей пока не определен
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Шарапова вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.
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Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
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Экономика
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По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
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Обновленный Subaru Outback получил российский ценник
Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09