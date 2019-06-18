Энергетика

Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru 10:49

В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Цены на бензин у производителей в прошлом месяце выросли на 17,5%

Эхо Москвы14:02

Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новости10:10

Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин

Газета.Ru13:00

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфакс09:22
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СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
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Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
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Политика

Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»

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Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия

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Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
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В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»

НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
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Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Космос

Канада: спутники присмотрят за посевами

Спутники, как сообщается, способны собирать данные со всей Канады за два или три дня, обеспечивая почти в режиме реального времени снимки роста и развития культур и влажности почвы, объясняет д-р Эндрю Дэвидсон, менеджер по наблюдению Земли для сельского хозяйства Канады.
Обновлено вчера в 23:15
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Российский фигурист Фёдор Климов стал членом технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) в качестве представителя спортсменов.
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«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

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Все цыгане уехали из Чемодановки

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Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Срок нахождения Платини под стражей пока не определен

Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.
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Теннис

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Шарапова вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.
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Музыка

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

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Авто

Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа

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Обновлено в 16:46
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Юлия Чичерина сменила имидж и стала похожа на Ивана Охлобыстина

В Сети неоднозначно отреагировали на перемены певицы: многие решили, что Чичерина уж слишком переборщила — и стала похожей на мужчину.
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Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
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Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

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В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

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Обновлено в 15:21
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Авто

Обновленный Subaru Outback получил российский ценник

Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09
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