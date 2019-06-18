Энергетика

Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%Областная газета 13:15

Производители автомобильного бензина в мае 2019 года повысили оптовые цены на 17,5%, также в России выросли заводская стоимость сжиженного пропана и бутана (на 8,4%). Об этом говорится в материалах Росстата. Кроме того, за прошедший месяц на 4,5% увеличилась стоимость и сырой нефти.
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Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новости10:10

Майские цены на бензин в России выросли на 17%

Телеканал 360°11:16

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфакс09:22

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русском09:19
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