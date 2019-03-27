Цены на бензин в России в феврале снизились на 0,2%Rambler News Service 09:00

Потребительские цены на бензин в России в феврале 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с показателем за предыдущий месяц, сообщает Росстат. По сравнению с показателем февраля 2018 года цены на бензин увеличились на 9,6%.

Цены на бензин в России в феврале снизились на 0,2%

Политика США заблокируют российский газ в Европе Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.

Происшествия СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.

Политика Песков прокомментировал задержание Абызова Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Политика Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".

Происшествия В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.

Политика В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.

Политика Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.

Гаджеты В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.

Авто Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.

Экономика Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».

Происшествия Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.

Футбол «Бавария» летом сыграет в США с «Арсеналом», «Реалом» и «Миланом» Мюнхенская "Бавария" в межсезонье проведет в США товарищеские матчи с лондонским "Арсеналом", мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.

Авто FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".

Политика Совбез ООН назначил дату экстренного заседания по Голанским высотам Совет Безопасности ООН обсудит сложившуюся ситуацию вокруг Голанских высот на экстренном заседании в среду, 27 марта.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.