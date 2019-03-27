Энергетика
Цены на бензин в России в феврале снизились на 0,2%Rambler News Service 09:00
Потребительские цены на бензин в России в феврале 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с показателем за предыдущий месяц, сообщает Росстат. По сравнению с показателем февраля 2018 года цены на бензин увеличились на 9,6%.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Политика
США заблокируют российский газ в Европе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании
Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Политика
Песков прокомментировал задержание Абызова
Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Политика
В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане
Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.
Обновлено в 09:16
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Бавария» летом сыграет в США с «Арсеналом», «Реалом» и «Миланом»
Мюнхенская "Бавария" в межсезонье проведет в США товарищеские матчи с лондонским "Арсеналом", мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Обновлено в 10:23
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика
Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено в 11:02
Политика
Совбез ООН назначил дату экстренного заседания по Голанским высотам
Совет Безопасности ООН обсудит сложившуюся ситуацию вокруг Голанских высот на экстренном заседании в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:02
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой
Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09