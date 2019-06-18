Энергетика

Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%iReactor вчера в 12:00

Пресс-служба Росстата заявила о росте цен на бензин на территории Российской Федерации в мае 2019 года. Как сообщают представители Федеральной службы государственной статистики, в минувшем месяце компании по производству топлива подняли цены сразу на 17,5%.
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Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ruвчера в 10:54

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новостивчера в 10:10

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъвчера в 10:11

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБКвчера в 10:10

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин

Аргументы и Фактывчера в 11:57

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфаксвчера в 09:22

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русскомвчера в 09:19
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
Шоу-бизнес

Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Ученые решили переучить «сов» на «жаворонков»

Ученые заявили, что хронотип человека можно изменить.
Обновлено в 06:03
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым

Обновлено в 05:33
Политика

19 июня станут известны новые данные по крушению MH17

Несколькими днями ранее стало известно, что на мероприятии будут раскрыты последние данные о «достигнутом прогрессе».
Обновлено вчера в 18:04
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Футбол

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол

Леонид Слуцкий: «У Дзюбы есть только черное и белое»

Обновлено в 05:16
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

Xiaomi украла произведения искусства

Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi нагло украл и объединил три произведения искусства одного 3D художника, чтобы помочь продажам своих устройств в Испании.
Обновлено в 05:16
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН 17 в Донбассе

Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Наука

Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника

Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.
Обновлено в 05:53
Футбол

УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
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