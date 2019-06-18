Энергетика
Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%iReactor вчера в 12:00
Пресс-служба Росстата заявила о росте цен на бензин на территории Российской Федерации в мае 2019 года. Как сообщают представители Федеральной службы государственной статистики, в минувшем месяце компании по производству топлива подняли цены сразу на 17,5%.
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Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Ученые решили переучить «сов» на «жаворонков»
Ученые заявили, что хронотип человека можно изменить.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
Обновлено в 05:33
Политика
19 июня станут известны новые данные по крушению MH17
Несколькими днями ранее стало известно, что на мероприятии будут раскрыты последние данные о «достигнутом прогрессе».
Обновлено вчера в 18:04
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Футбол
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
Леонид Слуцкий: «У Дзюбы есть только черное и белое»
Обновлено в 05:16
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Xiaomi украла произведения искусства
Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi нагло украл и объединил три произведения искусства одного 3D художника, чтобы помочь продажам своих устройств в Испании.
Обновлено в 05:16
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН 17 в Донбассе
Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации
Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Наука
Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника
Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево
Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.
Обновлено в 05:53
Футбол
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33