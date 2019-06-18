Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%iReactor вчера в 12:00

Пресс-служба Росстата заявила о росте цен на бензин на территории Российской Федерации в мае 2019 года. Как сообщают представители Федеральной службы государственной статистики, в минувшем месяце компании по производству топлива подняли цены сразу на 17,5%.

Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%

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