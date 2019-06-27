Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%ТАСС 10:04
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
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