Энергетика
Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Политика
Москвичей с временной регистрацией хотят допустить на выборы мэра
Глава МГИК Валентин Горбунов уточнил, что возможность голосовать получат те жители Москвы, которые оформят временную регистрацию не менее чем за три месяца до выборов.
Обновлено в 17:13
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Общество
ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске проекта по обновлению стандартов работы служб занятости населения, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено в 15:22
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Футбол
«Барселона» назвала трансферную стоимость Малкома
Прошлым летом нападающий перебрался в Испанию из "Бордо" за 41 млн евро.
Обновлено в 15:28
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 17:17
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Здоровье
Названы животные, которые чаще всего кусают москвичей в зоопарках
Агрессию по отношению к зрителям проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны.
Обновлено в 14:04
Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта
Обновлено в 14:24
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 07:12
Авто
Renault Duster получил спецверсию Adventure
Кроме эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54