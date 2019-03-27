Энергетика
Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин поручил выделить средства на терминал СПГ в Сабетте
Российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ «Утренний» в морском порту Сабетта.
Обновлено в 10:10
Политика
Парламент Великобритании оставил один вариант сделки с ЕС по Brexit
Парламент Великобритании отверг восемь вариантов сделки с ЕС по Brexit и оставил единственный, также парламентарии отклонили предложение о проведении повторного референдума по Brexit, сообщил телеканал BBC.
Обновлено в 00:02
Авто
Renault Duster получил новую спецверсию Adventure
Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.
Обновлено в 09:51
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Баскетбол
Матч между «Шарлотт» и «Милуоки» пройдет в Париже
Матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 между «Шарлотт» и «Милуоки» состоится в Париже.
Обновлено в 09:23
Политика
Эрдоган обвинил США в экономическом кризисе в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной экономического кризиса в стране стали действия США и других западных стран.
Обновлено в 10:59
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного дела
СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, о задержании которого ранее стало известно.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье
Обновлено в 10:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34