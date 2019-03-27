Энергетика
Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках
В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.
Обновлено в 11:57
Авто
В России стартовали продажи обновленного Honda Pilot
Российское отделение Honda объявило о старте продаж обновленного кроссовера Honda Pilot.
Обновлено в 09:50
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии
Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Космос
Телескоп NASA сфотографировал «космическую бабочку»
NASA сфотографировало туманность Westerhout 40, которую назвали «космической бабочкой» из-за схожей с насекомым формы.
Обновлено в 11:56
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году
В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Игры
Первые две части Warcraft вышли в GOG
Обновлено в 12:02
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Спорт
Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус
Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Россияне раскупили 15 тысяч смартфонов Redmi Note 7 за полчаса
Компания Xiaomi объявила о том, что сегодня ей удалось распродать 15 200 экземпляров смартфона Redmi Note 7 менее чем за полчаса – за 27 минут.
Обновлено в 05:08
Политика
Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit
Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки по Brexit.
Обновлено в 00:40
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге подрались преподаватели и учащиеся техникума
В учебном заведении проходил кадетский сбор, после которого было организовано застолье Драка между учащимися и педагогами техникума "Рифей" в Екатеринбурге, где готовят будущих пожарных, спасателей и ювелиров, произошла в ночь на 28 марта, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:40
Политика
США призвали ЕС ужесточить санкции против Венесуэлы
США призвали Евросоюз ужесточить санкции в отношении правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:40