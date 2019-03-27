Энергетика
Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Происшествия
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой
Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты
Российский Caviar презентовал коллекцию «царских» смартфонов
Российский бренд Caviar создал новую коллекцию Tsar-смартфонов, посвященных великим правителям и основателям разных династий и государств.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол
Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев
Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Помпео: Россия давно вмешивается в выборы в США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась влиять на результаты американских выборов как минимум с 2004 года.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы
Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
На севере Петербурга горит завод
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски
Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Авто
Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S
Хотя ребята из штаб-квартиры бренда в Штутгарте (Германия) точно еще ничего не говорили о том, когда же именно дебютирует гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, мы, как и наши друзья из зарубежных изданий считаем, что этот автомобиль будет показан в этом году.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин
Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Наука
В России приступили к разработке нового речного экраноплана
По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено вчера в 08:20