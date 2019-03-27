Энергетика

Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Цены на бензин в России выросли в феврале почти на 10%

Росбалтвчера в 11:22

Цены на бензин в России в феврале снизились на 0,2%

Rambler News Serviceвчера в 09:00

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

REGNUMвчера в 09:26

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

ТАССвчера в 09:26

Цены производителей бензина в феврале снизились на 4,1%

Финмаркетвчера в 09:02

Росстат: Цены на бензин снизились на 4,1 процента

Российская газетавчера в 10:33

Росстат: бензин в феврале подешевел на 0,2%

News.ruвчера в 09:00
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Происшествия

В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено вчера в 23:01
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой

Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты

Российский Caviar презентовал коллекцию «царских» смартфонов

Российский бренд Caviar создал новую коллекцию Tsar-смартфонов, посвященных великим правителям и основателям разных династий и государств.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Здоровье

Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев

Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Дума Владивостока избрала нового мэра города

Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие

Индия сбила космический спутник

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Помпео: Россия давно вмешивается в выборы в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась влиять на результаты американских выборов как минимум с 2004 года.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика

Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы

Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

На севере Петербурга горит завод

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Политика

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Авто

Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S

Хотя ребята из штаб-квартиры бренда в Штутгарте (Германия) точно еще ничего не говорили о том, когда же именно дебютирует гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, мы, как и наши друзья из зарубежных изданий считаем, что этот автомобиль будет показан в этом году.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»

Обновлено вчера в 06:56
Транспорт

Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам

Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин

Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Наука

В России приступили к разработке нового речного экраноплана

По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес

С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку

Обновлено вчера в 22:00
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