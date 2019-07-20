Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Политика
Зеленский поблагодарил избирателей после выборов в Раду
Обновлено в 13:23
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
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Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
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Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Футбол
Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»
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Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
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Лондон пожаловался в ООН на задержание танкера Ираном
Лондон проинформировал ООН о задержании Ираном танкера Stena Impero и призвал Тегеран освободить судно, сообщается в письме британского зампостпреда при организации Джонатана Аллена.
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Эпоху двигателей V4 завершил всем известный ЗАЗ-968 М. «Ушастый» был последним автомобилем, на который устанавливался легкий мотор с воздушным охлаждением.
Обновлено в 08:08
Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
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Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Общество
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $7 млн
Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».
Обновлено в 11:46
Происшествия
Альпинисты из Петербурга разбились в горах Кабардино-Балкарии
В горах Кабардино-Балкарии при восхождении на Урал разбились два туриста из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский описал будущую коалицию в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский отказался создавать в Верховной Раде коалицию со «старой властью», передает ТАСС.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Происшествия
Огонь подходил домам: серьёзный пожар в Новоорском районе
На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Политика
Опубликованы официальные данные украинских экзит-полов
Ранее сообщалось, что телеграм-каналы опубликовали первые данные экзит-полов на парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Зенит» сыграет против «Сочи» в лазурном
Обновлено в 04:28
Наука
Ученые нашли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 10:43
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04