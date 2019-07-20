Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Политика
Порошенко назвал Вакарчука ближайшим идейным партнером в Раде
Ранее сотрудничество Вакарчуку предложил президент Владимир Зеленский от имени партии "Слуга народа", которая лидирует на выборах с заметным отрывом от конкурентов.
Обновлено в 14:15
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Самым полезным мороженым с точки зрения диетологии является фруктовое.
Обновлено в 07:14
Политика
Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука
Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избирается 225 из 450 депутатов).
Обновлено в 14:18
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала видео своих тренировок
Светлана Лобода показала видео своих тренировок.
Обновлено в 09:05
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Футбол
Сочи — Зенит 0:0 (1-й тайм)
"Сочи" и "Зенит" закроют программу второго тура, стартовый свисток прозвучит в 21:30, не проходите мимо.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле
В воскресенье, 21 июля, к концу подходит популярный ежегодный фестиваль «Рандеву» в Юрмале, организованный Лаймой Вайкуле.
Обновлено в 13:30
Общество
Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Политика
В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
Обновлено в 13:46
Политика
МВД Украины получило 1200 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
Советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк сообщил, что по состоянию на 15:00 правоохранители получили 1225 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
«Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике
Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Составлен рейтинг лучших российских спорткаров
Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05