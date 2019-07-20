Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Политика
На Украине началось голосование на выборах депутатов Верховной рады
Треть депутатов Рады VIII (прошлого) созыва снова идут на выборы по спискам партий, а 192 депутата - кандидатами по одномандатным избирательным округам, в большинстве самовыдвиженцы.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Политика
Иран задержал британский танкер с россиянами на борту
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено 19 июля в 16:21
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено 19 июля в 02:31
Армия и оружие
В Донбассе опять сорвали перемирие
Обновлено в 09:57
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
Происшествия
ЛГБТ-марш в Польше закончился беспорядками
Противники движения устроили беспорядки во время проведения мероприятия. Лозунгом марша стал «Белосток — дом для всех», передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Кино
Представлен тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 06:35
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Обновлено вчера в 02:25
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Обновлено в 07:53
Здоровье
Названы причины, почему стоит чаще бывать у стоматолога
Листль отмечает и тот факт, что проблемы с зубами чаще возникают у людей с низким уровнем образования.
Обновлено в 09:26
Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Зоологи обнаружили на юге Китая новый вид ассамских летяг, сообщается в ZooKeys.
Обновлено 19 июля в 03:31
Политика
Стали известны предварительные данные экзитполов на выборах в Раду
Украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) обнародовала в своем Телеграм-канале предварительные результаты экзитполов на досрочных выборах в Верховную раду, которые проходят сегодня, по состоянию на 12.00.
Обновлено в 09:38
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
В Министерстве промышленности и торговли подготовили ряд мер по упрощению регулирования торговли алкоголем, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
Вроде только недавно Марат Хайруллин призывал россиян собирать деньги для своей жены, рассказывал, что супруга выносила из банка деньги для него.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Транспорт
Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре
Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58