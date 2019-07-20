Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
Читать в источнике
Обсудить31

Подробнее о событии

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

РБКвчера в 13:44

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

РИА Новостивчера в 12:23

Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России

Lenta.ruвчера в 09:29

Рост цен на бензин в Грузии связали с антироссийскими выступлениями

РЕН ТВвчера в 10:16

Бензин в Грузии подорожал до исторического максимума

News.ruвчера в 08:35

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

ТАССвчера в 08:05

В Грузии подорожал бензин

Sputnik Грузиявчера в 07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика

На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду

Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 13:53
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

Обновлено в 00:51
Кино

Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

Обновлено вчера в 11:24
Политика

Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah

Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Авто

В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake

Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено вчера в 06:10
Наука

Невероятный прорыв, открыта новая форма Гелия

Обновлено вчера в 15:56
Единоборства

Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super, победив Турмана

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал верх над американцем Китом Турманом в титульном бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Обновлено в 02:42
Политика

Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана

Поводом для введения санкций против Ирана со стороны Британии послужил захват морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе танкера Stena Impero.
Обновлено в 02:40
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Мужчина в петербургском метро напал с ножом на глухонемых украинцев

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двух глухонемых украинцев в вагоне место на станции "Пушкинская" после того, как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»

Как стало известно, с одной из тренировок, мальчика увезли на «скорой».
Обновлено в 01:00
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Обновлено вчера в 16:02
Политика

На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков

Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.
Обновлено в 02:40
Политика

На Донбассе выборы в Раду едва не завершились экстерном

На одном из избирательных участков города Бахмут в оккупированной украинскими войсками части Донбасса члены 624-й участковой избирательной комиссии подписали себе приговор, попытавшись сфальсифицировать голосование.
Обновлено в 01:50
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Единоборства

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено вчера в 07:30
Музыка

Metallica выступит с концертом в Москве

Обновлено в 01:38
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Названы сроки восстановления дамб в Иркутской области

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 26 разрушенных при наводнении дамб в регионе уже восстанавливают.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Москве у безработного отняли почти 5 миллионов рублей

На улице Академика Королева, расположенной на северо-востоке Москвы, мужчина подвергся нападению злоумышленников, которые отобрали у него рюкзак с 4,85 миллиона рублей.
Обновлено в 02:18
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Более 110 тыс. человек эвакуировали из-за сильных ливней в Японии

Более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».
Обновлено в 01:00
Политика

Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".
Обновлено в 02:12
Главное