Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
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В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двух глухонемых украинцев в вагоне место на станции "Пушкинская" после того, как они не ответили на его вопрос.
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Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»
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Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
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На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков
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Названы наименее востребованные в России профессии
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Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
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Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов
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Названы сроки восстановления дамб в Иркутской области
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Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
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Более 110 тыс. человек эвакуировали из-за сильных ливней в Японии
Более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».
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Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду
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